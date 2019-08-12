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12 Ağustos 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 01:05:12

Hayat kurtaran teknoloji

Yeni nesil otomobillerin kaza anında hayat kurtarabilmek için otomatik olarak acil çağrı merkezlerini arayabilmesi (eCall teknolojisi) hizmeti ülkemizde de zorunlu hale geldi. Dünyanın ilk dijital opera törü Turkcell bu teknolojiyi ve araçları bağlantılı hale getirecek.

Sevdi Çavuşoğlu

İnsan odaklı vizyonuyla en yeni teknolojileri kullanıcılarla buluşturan Turkcell, otomobillere entegre olan acil çağrı sistemi ‘eCall’ın (acil çağrı) iletişim altyapısını sağlayacak. Yeni nesil araçlar; kaza anında hayatları kurtarabilmek ve kazazedelere en hızlı şekilde ulaşabilmek için ‘eCall’ adı verilen, otomatik olarak Turkcell üzerinden acil çağrı merkezlerini arayabilecek ve aynı kanaldan geri aranabilecek iletişim teknolojileriyle donatılıyor. eCall sistemi ile araçlar, akıllı, bağlantılı ve veri alışverişi sağlayan, ‘tekerlekli mobil cihazlara’ dönüşüyor.

YÜZDE 100 YERLİ TEKNOLOJİ

Sahip olduğumuz üstün teknolojik altyapı sayesinde insana dokunan ürün ve servisler geliştiren Turkcell olarak dijital dünyadaki tecrübemizi Türkiye’nin akıllı araçlarına aktarmaya devam ettiklerini belirten Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, “Yeni nesil araçların geliştirilmesi ve insan hayatını kurtaran teknolojilerin vatandaşlarla buluşturulması büyük önem arz ediyor. Türkiye’de bir yerli işletmeci tarafından ilk kez sunulacak eCall çözümü olma özelliği taşıyan projenin, Turkcell olarak iletişim teknolojileri misyonunu üstleneceğiz” dedi.

KAZA HAKKINDA BİLGİLENDİRECEK

Araçların SIM teknolojileri ile elektronik haberleşme şebekesine bağlı hale gelmesi sayesinde trafik kazalarına müdahale yöntemlerinde bir çığır açılmış olacak. Aracın konumu ve kaza sonrasında durumu, kazazedelerin olası durumu ve aracın içinde olduğu riskler hakkındaki ilk tespitlerin yapılmasında kullanılacak. Toplanan veriler aracın içinde yer alan telematik kontrol birimi (TCU) üzerinden, GSM şebekesi vasıtasıyla 112 Acil Çağrı servisine iletilecek. Eşzamanlı olarak araç çağrı merkezine bir sesli çağrı da başlatabilecek. Bu çağrı, aracın içindekilerin herhangi bir müdahalesine gerek kalmadan otomatik olarak başlatılacak. Aracın içindeki telematik iletişim modülü insan müdahalesine gerek kalmadan da 112 personeline kaza hakkında otomatik bilgi ulaştırabilecek. Bu teknolojiyle acil sağlık personeli araca geri arama da yapabilecek.

ANINDA DURUM TESPİTİ

Acil çağrı ‘eCall’ sistemi; kazazedelerin konumunun çok hızlı tespit edilebilmesi, sağlık durumu hakkında olay yerine ulaşmadan önce bilgi toplanabilmesi, olası panik vakalarının kontrol altına alınabilmesi, öncül müdahaleler için aracın içindekilerle temas kurulabilir olması ve olası trafik kazalarında gerçekleşebilecek can kayıplarının önüne geçilebilmesi açılarından çok önemli bir katkı sağlayacak. Bu yeni teknolojiyle hem yoğun trafik ve meydana gelen acil durumlarda, hem aracın konumunun doğru şekilde tespit edilmesi hem de hızlı müdahaleyle olası can kayıplarının önüne geçilebilecek kurtaracak.

SÜRÜCÜYÜ YÖNLENDİRECEK

Turkcell’in Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verdiği alanlardan biri olan 5G teknolojileri de devreye girdiğinde, bağlantılı araçlar, karayolu altyapıları ve çevrelerindeki diğer araçlarla iletişim kurabilecek. Araçların trafik ışıklarının durumu hakkında önden bilgi sahibi olması veya özel tasarlanmış yollarda sürücüsüz araç teknolojilerinin yazılım ve donanımlarıyla kavşaklarda hiç ışık bulunmaksızın trafik yönetimi yapılabilmesi de mümkün olacak.

BAĞLANTILI ARAÇLARDA NE DEĞİŞECEK?

Araçların elektronik ve bilişim sistemleri ile entegre çalışan yeni nesil bağlantılı modüller sayesinde araçlar tıpkı cep telefonları gibi dijital cihazlara dönüşecek. Araçlarda dijital teknolojilerin kullanılmasıyla, hava durumu, trafik yoğunluğu, medya ve eğlence, harita ve yol gösterme gibi birçok servisin sürücülerin hizmetine sunulması yaygınlaşacak. Bağlantılı araçlardaki yazılım sistemleri uzaktan güncellenebilirken, araç içindeki birçok elektronik ve elektromekanik sistemin sağlıklı işleyip işlemediği uzaktan denetlenebilecek. Araç sahipleri, kullandıkları mobil uygulamalar sayesinde, araçlarında bir süre sonra oluşabilecek sorunlar hakkında çok önceden bilgi sahibi olabilecek. Bu teknolojilerin hem insan hayatı hem de ekonomik kayıplar açısından önemli toplumsal faydalar sağlaması bekleniyor.

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