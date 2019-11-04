Ekimde 2.8 milyar dolarlık otomotiv ihracatı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisinin ekim ayı ihracatı yüzde 3.5 düşüşle 2.8 milyar dolar oldu. Düşüşe rağmen ihracat tarihindeki en yüksek ikinci ekim ayı performansını gerçekleştiren sektör, yüzde 17’lik payla ülke ihracatında yine ilk sırada yer aldı.

BDT PAZARI CANLANDI

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, dünya ticaretindeki sorunlara rağmen otomotiv ihracatını belli bir seviyenin üstünde tutmayı sürdürdüklerine dikkat çekerek “Aslında ekim ayında da ana ürün gruplarında artış kaydettik. Bununla birlikte Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ve Çekiciler ürün gruplarındaki düşüş, ekim ayı performansını olumsuz etkiledi. Yine AB’ye ihracatımız yüzde 5 düşerken, BDT’ye yüzde 63 ve Ortadoğu’ya yüzde 43 gibi oldukça iyi oranlarda artış kaydettik” dedi.

BİNEK OTOMOBİL SATIŞI

Çelik, “Otomotiv endüstrisi olarak 2019 yılı Ocak-Ekim dönemi ihracatımız 25.4 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı. Aylık ihracat ortalaması ise 2.5 milyar dolar düzeyinde oldu” dedi. Ekimde ürün grupları bazında binek otomobil ihracatı yüzde bir artarak 1 milyar 205 milyon dolar oldu. Binek otomobillerin endüstri ihracatındaki payı yüzde 43 olara gerçekleşti.