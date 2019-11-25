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25 Kasım 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 25 Kasım 2019 Pazartesi 00:46:19

Aston Martin DBX'i sahneye çıkardı

2015 yılında başlayan ve geçen yıl da Galler’deki fiziki testlerle sonlanan muhteşem serüvenin doruk noktası: Aston Martin DBX Markanın ilk SUV’u, Aston Martin daha önce keşfedilmemiş bir segmentteki olağanüstü performans, stil ve kullanılabilirlik sunma arayışındaki yeni döneme işaret ediyor.

106 yıllık tarihinde ilk SUV'unu sahneye süren Aston Martin, yeni dönemin startını verdi. Markayı dünya çapında yeni zirvelere taşıyacak SUV’u DBX’in lans manı gerçekleştirildi.

Aston Martin, spor otomobillerin dinamikliğini off-road araçların çok yönlülüğüyle birleştirerek sektördeki standartları sarsacak ilk lüks SUV’unu yollara çıkarıyor.

BİZİM İÇİN DÖNÜM NOKTASI
Aston Martin Lagonda Başkanı ve CEO’su Andy Palmer, DBX’in Aston Martin için ne denli heyecan verici bir deneyim olduğunu şu sözlerle ifade etti: DBX’in Aston Martin için ne kadar heyecan verici ve önemli olduğunu ‘yeterince’ vurgulayamıyorum! Bu güzel SUV, şimdiden şirketimizi yeni alanlara ve ilham verici yönlere taşıdı. DBX ayrıca ‘İkinci Yüzyıl Planı’mızın üçüncü ve son aşamasında önemli bir dönemi işaret ediyor: Yalnızca portföyümüzün vaat edilen genişlemesini göstermekle kalmıyor, aynı zamanda Aston Martin’in ikinci üretim tesisindeki bir başlangıcı da müjdeliyor. Bu modeli, uzmanlığımızla oluşturduk ki kadın yöneticilerimiz de dahil olmak üzere tüm danışmanlarımızın paha biçilmez bilgi ve deneyimlerinden de yararlandık. Bu, büyük İngiliz markası için gerçek bir dönüm noktasıdır. İnanıyorum ki DBX, onu gündelik yaşamlarında deneyimleyecek herkesi ödüllendirecektir.

ŞEHİR İÇİNDE OFF-ROAD HEYECANI
2,245 kg ağırlığındaki model, 0-100 km/s hıza 4.5 saniyede ulaşıyor. Maksimum hızı; 291 km/s. Aston Martin’in spor otomobillerinde de kullanıldığı alüminyum gövdesi, hem çok hafif hem de inanılmaz derecede sert. Bu teknoloji sayesinde DBX, şehirde de off-road’da da çok güçlü ve dinamik. Standart olarak 48V’lik savrulma önleyici sisteme sahip üçlü adaptif havalı süspansiyon ve elektrik kontrollü adaptif amortisörlerle birlikte gelen Aston Martin DBX’in yüksekliği, çevre koşullarına bağlı olarak 145 mm artırılıp 50 mm azaltılabiliyor. Bu özellik de sürücüye, her türlü arazi koşullarıyla mücadele edebilme önceliği sunuyor. DB11 ve Vantage’da bulunan 4.0 litrelik çift turbo V8 motoru kullanan Aston Martin DBX, özel düzenlemelerin ardından, bu üniteden 550 beygir gücü ve 700 Nm tork çıkışı alabiliyor. Motor sesinin çok iyi olduğu bu lüks SUV, aktif egzoz sistemi ve silindir kapatma özelliğiyle de dikkat çekici.

9 İLERİ OTOMATİK ŞANZIMAN
Aston Martin DBX, gücünü yola 9 ileri otomatik şanzıman sistemiyle aktarırken, dört tekerden çekiş sistemiyle donatılan havalı süspansiyon üstünde oturan araçta, elektronik olarak kontrol edilen sürüş destek sistemi yer alıyor. Ürettiği gücü 9 ileri vitesli otomatik şanzımanla tüm tekerleklerine aktaran araç, aktif diferansiyel kontrolüne ve elektrikli limitli kaydırmalı arka diferansiyele sahip. DBX’in kabininde de performans verilerini destekleyen lüks bir tasarım bulunuyor.

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