Adı bile yetti! Yerli otomobile sipariş yağmuru

Türkiye’nin Otomobil Girişimi Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, Türkiye’nin Otomobili Projesi’nde gelinen son duruma ilişkin Almanya’nın başkenti Berlin’de değerlendirmelerde bulundu. Yıl sonunda ön gösterimi yapılacak prototipin 1/4 ölçekli modelini yönetim kurulu başkanı ve üyelerine gösterdiklerini anımsatan Karakaş, ön gösterim aracını aralık ayında tanıtacaklarını söyledi.



İLK GÖSTERİM ARALIKTA



Karakaş, “Doğuştan elektrikli, fikri ve sınai mu¨lkiyet hakları tamamen Türkiye’nin Otomobil Girişimi Grubu’na ait, C segmentinde bir SUV olan aracımızın ön gösterim aracı sadece bir maket değil gerçek boyutlarında ve yu¨ru¨yen bir araç olacak. Aracın fotoğrafları da aralık ayından itibaren paylaşılabilir hale gelecek.” diye konuştu. Tu¨rkiye’de elektrikli araçların motor gu¨çlerine göre 3 farklı vergi dilimi içinde değerlendirildiğini aktaran Karakaş, bunların yu¨zde 3 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) olan 85 kilovatı geçmeyenler, ÖTV oranı yu¨zde 7 olan 85-120 kilovat arasındakiler ve yu¨zde 15 ÖTV oranıyla vergilendirilen 120 kilovatın u¨zerindeki araçlar olduğunu anlattı.

TEK DEPODA 500 KM

Karakaş, yerli otomobilde her kategori için bir gu¨ç seçeneği sunacaklarını belirterek, “Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın daha önce açıkladığı gibi tek dolumla 500 kilometre yol alabilecek kapasitede bir seçeneğimiz de olacak” dedi.

2022’DE SATIŞTA

Karakaş, yerli otomobil için kamu ve özel kullanıcılardan herhangi bir ön sipariş talep etmediklerini belirterek, şöyle konuştu: “Pazara çıkmamıza 2 yıldan biraz daha fazla zaman olmasına rağmen yu¨zlerce yurttaşımız ön ödeme yapıp araca ilk ulaşanlardan olma arzusunu iletiyor. Otomobilden daha fazlasını yapmak ve bir ekosistem inşa etmek u¨zere yola çıktık. 2022 yılının ortasında pazara sunacağımız aracımız pazara çıktığı tarihte tüm markaların tüketiciye karşı sorumluğu neyi gerektiriyorsa onu sunacaktır.”

HEDEFİMİZ 5 YILDIZ

Yerli aracı çarpışma testinden o gu¨nu¨n şartlarında 5 yıldız alarak pazara çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Karakaş, “Tu¨rkiye’de u¨retilen ve bir su¨re sonra yurt dışı pazarlara ihracı planlanan bir otomobil gerek servis ağı, gerekse parça tedarikinde elbette ulaşılabilir ve yenilikçi olacaktır.” diye konuştu.