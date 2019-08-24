24 Ağustos 2019 Cumartesi 13:57:34 | Son Güncelleme: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 14:00:52
Zeynep Bastık: Tüm geliri Emine Bulut'un kızına bağışlayacağım
Genç şarkıcı Zeynep Bastık Çeşme'de vereceği konserinin tüm gelirini, eşi tarafından kızının gözü önünde vahşice katledilen Emine Bulut'un kızının eğitimi ve psikolojik desteği için bağışlayacağını açıkladı.
Zeynep Bastık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, "28 Ağustos Çarşamba günü Çeşme Amfi Tiyatrodaki konserimin tüm gelirini Emine’nin kızının eğitimi ve psikolojik desteği için ilgililere bağışlayacağım." dedi. Bastık'ın bu hareketi hayranları tarafından takdir topladı.
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