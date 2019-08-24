Zeynep Bastık: Tüm geliri Emine Bulut'un kızına bağışlayacağım

Zeynep Bastık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, "28 Ağustos Çarşamba günü Çeşme Amfi Tiyatrodaki konserimin tüm gelirini Emine’nin kızının eğitimi ve psikolojik desteği için ilgililere bağışlayacağım." dedi. Bastık'ın bu hareketi hayranları tarafından takdir topladı.