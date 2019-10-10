Zara'dan müzik ziyafeti

İtalyan ve Türk çocuklarının ortak çalışmalarıyla kültürel dostluğun geliştirilmesinin amaçlandığı bu özel günde gençlerin performanslarından sonra Zara sahne aldı. Sahnede Türk müziğinin seçkin eserlerinin yanı sıra İtalyan kültürünün çok bilinen eserlerini de seslendirdi.