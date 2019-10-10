10 Ekim 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 09 Ekim 2019 Çarşamba 23:19:31
Zara'dan müzik ziyafeti
Zara önceki gün İtalyan Konsolosluğu Venedik Sarayı bahçesinde konser verdi.
İtalyan ve Türk çocuklarının ortak çalışmalarıyla kültürel dostluğun geliştirilmesinin amaçlandığı bu özel günde gençlerin performanslarından sonra Zara sahne aldı. Sahnede Türk müziğinin seçkin eserlerinin yanı sıra İtalyan kültürünün çok bilinen eserlerini de seslendirdi.
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