Zara'dan evlilik açıklaması

Üç yıl önce Akif Beki’den boşanan Zara, şu an yalnız olduğunu söyledi.

"ARTIK İŞİM VE KIZIM VAR"

Sanatçı, “Evlilik okulundan mezun oldum. İşim ve kızım Dila’yla çok mutluyum.” dedi.

Müziğin yanı sıra oyunculuk da yapan Zara, “Deri kıyafetler giyen bir ajanı oynamak isterim. Setlere geri döneceğim.” açıklamasını yaptı.