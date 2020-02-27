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27 Şubat 2020 Perşembe 09:20:39 | Son Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 09:39:28

Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor

Bir haftayı aşkın süredir yoğun bakımda tedavi gören Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un hayati tehlikesi devam ediyor. Doktorlar yaptıkları testlerin ardından Muhterem Nur'un uyandırılma işlemini erteledi.

18 Şubat'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan merhum sanatçı Müslüm Gürses'in eşi ve sinema oyuncusu Muhterem Nur'un yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ediyor.

UYANDIRMA ERTELENDİ
Yüksek şekere bağlı çoklu organ yetmezliği teşhisi konulan ve tedavisi uyutularak yapılan Muhterem Nur'un önceki gün uyandırılması planlanıyordu. Doktorlar, hayati tehlikesi devam eden sanatçıya yaptıkları tetkik ve testlerin ardından uyandırma işlemini ertelemeye karar verdi.

DOKTORLAR ZİYARET TALEBİNİ REDDETTİ
Yeşilçam'ın usta isimleri Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın, Muhterem Nur'u hastanede ziyaret etmek istedi. Ancak enfeksiyon riski nedeniyle sanatçılara ziyaret izni verilmedi.

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