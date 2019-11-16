Yıldönümü için süper jest

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında nikah masasına oturan ünlü türkücü Alişan ve oyuncu Buse Varol, her fırsatta mutluluklarını dile getiriyor.

İki yıl önce Dostlar Mahallesi adlı dizinin setinde tanışıp evlenen Alişan'la Buse Varol ikinci tanışma yıldönümlerini kutladı. Şubatta oğulları Burak'ı kucaklarına alarak mutluluklarını perçinleyen çift bu kez dillere destan bir kutlama yaptı. Ünlü türkücü, eşi Buse için İstanbul'un en lüks otellerinden birinde 70 bin lira değerinde kral dairesi tuttu. Çok lüks bir mekanda yemek yiyen ikiliden Alişan, eşini daha sonra otelde sürpriz hediyeleriyle dolu kral dairesine götürdü. Alişan'ın eşi için bir köpek sahiplendiği ve 25 bin lira değerinde bir çanta aldığı öğrenildi.

"TANIMAYA DOYAMADIĞIM RUHDAŞIM"

Buse Varol eşi Alişan'la kutlama sırasında çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak şunları yazdı: “Bu gece 2. yılımız bitti, 3. yılımıza giriyoruz. Daha yolun çok başındayız ama ben o yolun sonuna kadar elimi bırakmayacağını biliyorum. Hayatımda tanımaya doyamadığım, ruhdaşım. İyi ki sen.”