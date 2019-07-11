Sosyal medya fenomeni Pelinsu, gözaltı sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
'Uyuşturucu madde kullanmayı alenen özendirme' suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Pelinsu adliyeye sevk edildi. Yerli Kim Kardashian lakaplı Pelinsu M, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişi, "uyuşturucu madde kullanmayı alenen özendirme"den yakalandı. Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu maddeyi kullanmayı özendirenlere karşı çalışma başlattı. Bu kapsamda sosyal medya fenomeni olarak bilinen Pelinsu M. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Pelinsu M, adliyeye sevk edildi. Şüphelinin, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla tanındığı öğrenildi.
(AA)
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