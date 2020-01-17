Yasemin Allen'dan yılan kolye

Geçen sene Sevgililer Günü’nde kendisine hediye edilen Lord Flasheart adını verdiği yılanı boynuna adeta bir kolye gibi dolayarak poz verdi. Kraliyet pitonu olan yılanıyla yakından ilgilenen Allen’ın bu pozları ‘Korkusuz güzel’ yorumlarının yapılmasına neden oldu.