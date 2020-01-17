17 Ocak 2020 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 17 Ocak 2020 Cuma 09:02:04
Yasemin Allen'dan yılan kolye
Kariyerine İngiltere’de devam eden Yasemin Allen, bir kez daha yılanlara olan sevgisini gözler önüne serdi.
Geçen sene Sevgililer Günü’nde kendisine hediye edilen Lord Flasheart adını verdiği yılanı boynuna adeta bir kolye gibi dolayarak poz verdi. Kraliyet pitonu olan yılanıyla yakından ilgilenen Allen’ın bu pozları ‘Korkusuz güzel’ yorumlarının yapılmasına neden oldu.
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