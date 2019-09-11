Yağmur Taktaş kimdir? Yağmur Taktaş kaç yaşında, nereli?

Yağmur Taktaş, bugün Kanal D ekranlarında yayınlanan İkinci Sayfa programına konuk oldu. Yağmur Taktaş Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor'un kendisi ile tanışmak için attığı mesajları ortaya çıkaran Yağmur Taktaş, magazin gündemine damgasını vurdu. Yağmur Taktaş, olay ile ilgili merak edilenleri açıklığa kavuşturmak için programa konuk oldu. İzleyiciler, Yağmur Taktaş ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Yağmur Taktaş kimdir? Yağmur Taktaş kaç yaşında? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

YAĞMUR TAKTAŞ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Yağmur Taktaş, 1996 yılı doğumlu, 1.80 boyunda. Adana'da Anadolu Lisesi mezundur.

Alışveriş yapmak, yemek yemek, yemek yapmak, arkadaşlarıyla sosyal aktiviteler yapmak en sevdiği şeyler arasında. Yağmur yılın ara ara bölümlerinde fitnesa yoğunlaşır. Gözlükler ve şapkalar Yağmur'un vazgeçilmezleri arasında.

Balık burcu olan Taktaş, Yumurtaya alerjisi var, asla yemiyor. Ruh haline ve yerine göre giyinmeyi tercih ediyor.

Moda ve alışveriş bağımlısı. Dergi karıştırmak araştırmak ve bulmak tam ona göre. Yakın arkadaşlarının vazgeçilmezi.

Yağmur Taktaş, İşte Benim Stilim isimli yarışmaya da katılmıştı.