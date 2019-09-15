15 Eylül 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Eylül 2019 Pazar 09:57:22
Utangaç aşıklar! Dolunay Soysert sevgilisiyle görüntülendi
Oyuncu Dolunay Soysert, önceki gün yeni sevgilisiyle ilk kez Akmerkez’de görüntülendi.
Bir mağazadan sevgilisi ile birlikte ev araç gereçleri alan oyuncu, çıkış kapısında ilişkisi hakkındaki sorular karşısında utandı. “Her şey çok güzel gidiyor” diyen Soysert, “Ne zamandan beri berabersiniz?” sorusuna, “Bunları bulup çıkartmak sizin işiniz” cevabını verdi.
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