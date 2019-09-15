Utangaç aşıklar! Dolunay Soysert sevgilisiyle görüntülendi

Bir mağazadan sevgilisi ile birlikte ev araç gereçleri alan oyuncu, çıkış kapısında ilişkisi hakkındaki sorular karşısında utandı. “Her şey çok güzel gidiyor” diyen Soysert, “Ne zamandan beri berabersiniz?” sorusuna, “Bunları bulup çıkartmak sizin işiniz” cevabını verdi.