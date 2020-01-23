Ünlü şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Kirer'den boşanıyor
Ünlü şarkıcı Emrah 6 yıl önce evlendiği ve iki çocuğunun annesi Sibel Kirer'den boşanma kararı aldı. Ünlü çift, birkaç ay önce de boşanma kararı almış ancak birbirlerine son bir şans vermişlerdi. Ama başarılı olamadılar...
Sibel Kirer ile 2014 yılında dünyaevine giren Emrah, bu evlilikten iki çocuk sahibi olmuştu. Ünlü şarkıcı, iki çocuğunun annesi Sibel Kirer'den boşanıyor.
SON 1 YIL DENEDİLER
Birkaç ay öncede boşanma kararı alan ünlü çift, birbirlerine bir şans daha vermişti. Boşanmamak için son bir yıl özel danışmanlar tutan ikili, ne yazık ki evliliklerini kurtaramadı.
AVUKATLARLA GÖRÜŞÜYOR
Ayrılık konusunda kararlı olan Sibel Kirer, birçok avukatla görüşmeye başladı. Sibel Kirer, istediği şartları yerine getirebilecek bir avukatı henüz bulmuş değil.
TAZMİNAT VE NAFAKA
Kirer, 6 yıllık evliliğinin ardından Emrah'tan yüksek bir tazminat ve aylık nafaka alabilir.
"KÖLE OLMA"
Sibel Kirer, boşanma kararından sonra sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Kendi fotoğrafını yayınlayan Kirer, "Allah seni özgür yaratmışken, başkasının kölesi olma. Hz. Ali" yazdı.
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