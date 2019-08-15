Umarız moda olmaz
Dünyaca ünlü top model Kendall Jenner'ın , arkası da önü gibi olan kot pantolonu ilgi odağı oldu.
SINIRLARIN DIŞINA ÇIKTI
ABD’li televizyon yıldızı Kim Kardashian’ın kız kardeşi, model Kendall Jenner, önceki gün Los Angeles sokaklarında görüntülendi. Giyim tarzıyla kadınların ikonu olan manken, ilk bakışta sade ve iddiasız görünüyordu. Ancak kendisine dikkatlice bakanları yine şaşırtmayı başardı. İki tarafı da aynı olan, arka kısmında da öndeki gibi fermuar ve düğme bulunan kot pantolon giyen 23 yaşındaki model, yine sınırlarının dışına çıktı. Alışılmışın dışında giyinmeyi seven Jenner, yeni bir akımın da startını vermiş oldu.
Jenner’ın ilginç tarz pantolonu, modacılardan tam not aldı.
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