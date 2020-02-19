Tuvana Türkay'ın 'Çok eğlendik' gafı büyük tepki çekti! Onur Tuna Tuvana Türkay'ı sildi, Türkay dava açıyor

Başrollerini Tuvana Türkay ile Onur Tuna'nın paylaştığı 'Ağır Romantik' filminin galasında soğuk rüzgarlar esti. Tuvana Türkay'ın gafının damgasını vurduğu gala sonrası rol arkadaşları Onur Tuna ile Tuvana Türkay'ın arasının açıldığı konuşuluyor. Onur Tuna'nın 'çekimlerde çok eğlendik' açıklamasının ardından mikrofonların çevrildiği Tuvana Türkay 'Çok eğlendik klişelerine girmeyeceğim' diyip kahkahayı patlatınca olanlar oldu.





Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sonrası Tuvana Türkay'a eleştiri yağarken Onur Tuna'nın da Tuvana Türkay'ı takipten çıktığı görüldü. Onur Tuna geçtiğimiz aylarda Tuvana Türkay'ın çıkardığı şarkısının video klibini sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tuvana Türkay, şaka yaptığı yönünde açıklaması dikkat çekti.Ayrıca Tuvana Türkay, internet üzerinden kendisine yönelik gerçekleştirilen hukuka aykırı söylemlerle ilgili hukuki yollara başvuracağını avukatı Meltem Banko aracılığıyla duyurdu.

Müvekkiline yönelik sistemetik bir şekilde dijital şiddet uygulandığını belirten Avukat Meltem Banko bu konuda her türlü yasal yollara başvuracaklarını ve bu siber zorbalığa en kısa zamanda son vereceklerini açıkladı.

AVUKATI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Tuvana Türkay'ınavukatı Meltem Banko sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "An itibariyle kıymetli müvekkilim Tuvana Türkay ile dava açacağımız şahısları tespit ediyoruz" mesajını paylaştı. Banko sonrasındaki mesajında ise, "Linç kültürünün son versiyonu olan dijital şiddete sessiz kalanlar bir gün bunun bedelini çok ağır ödeyecekler" ifadelerini kullandı.

AVUKAT BANKO, KADINLARA DESTEK ÇAĞRISINDA BULUNDU

Maruz kaldığı siber zorbalıkla ilgili yasal yollara başvuran Tuvana Türkay'ın avukatı Banko, "Kadına Karşı DİJİTAL ŞİDDETE hayır!" mesajıyla Tuvana Turkay'a destek olunması çağrısı yaptı.

