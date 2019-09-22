Türkiye ona ağladı

Neslican Tay’ın vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. Üniversiteli genç kız, kanseri 3 kez atlatırken; gösterdiği azim ve kararlılıkla milyonların sevgilisi olmuştu. Tay, bugün memleketi Rize’de toprağa verilecek.

Kansere karşı verdiği mücadeleyle milyonların takdirini kazanan 21 yaşındaki Neslican Tay, hayatını kaybetti. Ünlü isimler, üzüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

Serenay Sarıkaya; “Güzel Nesli... Hepimize öyle duygular bırakıp gittin ki... Korkusuzluğun, cesaretin, inancın, mücadelen, yaşama sevincinle hepimize inanılmaz bir örnek oldun, bize önceliklerimizi yeniden hatırlattın... Mücadelen çok

ama çok güzeldi... Hep var olacaksın...

Seni çok seviyorum...”

Hadise: “Neslican seninle hiç tanışmadım ama gücünü hep takdir ettim. Senin mücadelen, yaşama sevincin ve hayata bakışın herkese örnek olsun. Sen bu dünyadan tüm güzelliğinle gittin. Ailene ve sevenlerine bıraktığın acıyı paylaşıyorum. Allah rahmet eylesin. “

Sibel Can: “Sen güçlü cesur yürekli bir savaşçıydın çok üzgünüm. Sen bizim saçlarımız, sol bacağımız, acıyan kalbimiz olarak kalacaksın. Mekanın sev diğin çiçeklerle dolu cennet bahçesi olsun... “