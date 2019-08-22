22 Ağustos 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 22 Ağustos 2019 Perşembe 00:51:58
Tedbirli olmak şart
İzlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul’ dizisinden geçtiğimiz sezon ayrılan ve koltuğu Burak Özçivit’e devreden Engin Altan Düzyatan, önceki gün Bebeköy’de görüntülendi.
Son model motoruna binen yakışıklı oyuncu, güvenlik önlemlerini de harfi harfiyen yerine getirdi. “Kasksız asla sürmem” diyen Düzyatan, yeni sezonda sevenlerinin bekletmeyeceğini söyleyerek Burçin Terzioğlu’yla birlikte rol aldığı dizinini çalışmalarına başladığını söyledi.
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