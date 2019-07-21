Tatilde ayrıldılar

Erkenci Kuş dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Demet Özdemir'le Can Yaman çifti iki hafta önce Etiler'de oturdukları evle ilgili bir sorun yaşadı. Ev sahibinin 5 milyon liraya satışa çıkardığı evi almak isteyen ama fiyatta anlaşamayınca vazgeçip taşınmak zorunda kalan çift, tatil için gittikleri Maldivler'de kavga etti. Birlikte tatile çıkan ikilinin, bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışması büyüyünce tatillerini yarıda kesip yurda ayrı uçaklarla döndükleri ileri sürüldü.

Demet Özdemir, dizideki rol arkadaşı Anıl Çelik ile birlikte soluğu Çeşme'de alırken orada bol bol dans ederek sosyal medyada paylaştı. Dün yine bir beachte göbek atarken videoları sosyal medyada paylaşılan güzel oyuncu 'keyfim yerinde' mesajı verirken, Marmaris'te tek başına kafa dinleyen Can Yaman ise havuzda çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.