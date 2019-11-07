07 Kasım 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 06 Kasım 2019 Çarşamba 23:30:42
Takipçilere veda
Chloe Loughnan ile boşandıktan sonra bunalıma giren şarkıcı Serdar Ortaç, sosyal medya hesabını kapatma kararı aldı.
Paylaşım yaparak hesabını kapatacağını duyuran popçu, “Instagram'ı kapatıyorum. Bütün takipçilerimi siliyorum biraz rahat kalıp yeni şarkılar yapacağım” dedi. Ünlü şarkıcı bu paylaşımının ardından herkesi takipten çıkartarak tüm fotoğraflarını sildi.
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