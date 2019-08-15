15 Ağustos 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Ağustos 2019 Perşembe 03:52:48
Sürpriz paylaşım
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisi Cem Aktay'la ilk kez fotoğraf paylaştı.
Fotoğrafın altına yorum yapan bazı kullanıcılar, “Gözler Burak Deniz'i aradı” dedi. Ünlü oyuncu, Burak Deniz'le evliliğin eşiğinden dönmüş, uzun süre de aşk acısı çekmişti.
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