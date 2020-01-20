Sultan'ın Yağmur gururu

Annesi Türkan Şoray ve babası Cihan Ünal’ın izinden giderek kariyerine sanat dünyasında devam eden Yağmur Ünal, ”Yapımcısı olduğum dizimiz şubat ayında izleyicisiyle buluşacak. Onun heyecanı var şu an bende. Umarım güzel bir sezon olur herkes için” dedi. Türkan Şoray da, 'Kızımın işine odaklanması, başarılı olması en büyük mutluluğum' dedi.