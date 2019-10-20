20 Ekim 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Ekim 2019 Cumartesi 19:01:34
Şükran incecik
Geçen ağustos ayında anne olan Caner Erkin'in eşi oyuncu Şükran Ovalı hamilelikte aldığı 30 kiloyu uzun süre verememiş, çok eleştirilmişti.
O günlerde “Kilolarımı veremedim bundan da rahatsızlık duymuyorum. Önemli olan bebeğim” diyen Ovalı önceki gün İstinye'de görüntülendi. Bebek arabasında uyuyan kızını yardımcısına emanet ettikten sonra objektiflere poz veren oyuncunun iğne ipliğe döndüğü görüldü.
Şükran Ovalı doğumda aldığı 30 kilyoyu tam bir yılda verdi. Ünlü oyuncu 'Önemli olan bebeğimin sağlığı' dedi.
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