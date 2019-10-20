Şükran incecik

O günlerde “Kilolarımı veremedim bundan da rahatsızlık duymuyorum. Önemli olan bebeğim” diyen Ovalı önceki gün İstinye'de görüntülendi. Bebek arabasında uyuyan kızını yardımcısına emanet ettikten sonra objektiflere poz veren oyuncunun iğne ipliğe döndüğü görüldü.

Şükran Ovalı doğumda aldığı 30 kilyoyu tam bir yılda verdi. Ünlü oyuncu 'Önemli olan bebeğimin sağlığı' dedi.