Söz seyircinin 

Zincirlikuyu’nda görülen Cemcir, yakın arkadaşı Ahmet Kural’la başrolü paylaştığı yeni filmleri Baba Parası’nın yeni yılla beraber vizyona gireceğini söyledi. Çok keyifli çalıştıklarından bahseden oyuncu, “Gerçekten güzel bir film oldu. Çok emek harcadık. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Umarım izleyici de beğenir” dedi.