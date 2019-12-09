09 Aralık 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 09 Aralık 2019 Pazartesi 03:38:15
Söz seyircinin
Başarılı oyuncu Murat Cemcir önceki gün alışveriş yaptı.
Zincirlikuyu’nda görülen Cemcir, yakın arkadaşı Ahmet Kural’la başrolü paylaştığı yeni filmleri Baba Parası’nın yeni yılla beraber vizyona gireceğini söyledi. Çok keyifli çalıştıklarından bahseden oyuncu, “Gerçekten güzel bir film oldu. Çok emek harcadık. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Umarım izleyici de beğenir” dedi.
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