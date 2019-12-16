Şilan Makal, Berk Çanakoğlu ve Erdem Kahraman’dan 'Anormal' bir oyun!
Başrollerinde Şilan Makal, Berk Çanakoğlu ve Erdem Kahraman’ın oynadığı, Anormal adlı oyunun prömiyeri önceki gün gerçekleşti.
Prömiyer heyecanı içinde olan oyuncular, “Keyifliyiz, mutluyuz, böyle tarihi özel bir mekânda seyircimizle buluşmak çok güzel, Anadolu’da çeşitli illerde sahne alacağız herkesi oyunumuza bekleriz” yorumunda bulundu. Melis Kaygılaroğlu “İbrahim Kendirci çok disiplinli onunla partner olmak çok keyifli, hepimizi güldürüyor” dedi. 80'ler dizisinin vazgeçilmez iki oyuncusu Begüm Öner ve eşi Ceyhun Fersoy da tiyatro oyununu izlemeye gelen isimler arasındaydı.
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