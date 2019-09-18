Şık protesto

109 KİŞİ SALDIRILARIN KURBANI

Sadece bu yıl başkent Londra’da 109 kişinin ölümüne neden olan saldırılara kıyafetiyle tepki gösteren 49 yaşındaki model, katıldığı davette karnından bıçaklanmış izlenimi yaratan beyaz bir elbise tercih etti. Campbell, elbisenin üzerindeki kanı temsil eden kırmızı lekeyle saldırıları moda diliyle protesto etti.