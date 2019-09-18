18 Eylül 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 18 Eylül 2019 Çarşamba 00:24:27
Şık protesto
Başarılı modellik kariyerinin yanında aktivist olmasıyla da tanınan, dünyaca ünlü model Naomi Campbel, İngiltere’de yaşanan bıçaklı saldırılara da tepkisiz kalmadı.
109 KİŞİ SALDIRILARIN KURBANI
Sadece bu yıl başkent Londra’da 109 kişinin ölümüne neden olan saldırılara kıyafetiyle tepki gösteren 49 yaşındaki model, katıldığı davette karnından bıçaklanmış izlenimi yaratan beyaz bir elbise tercih etti. Campbell, elbisenin üzerindeki kanı temsil eden kırmızı lekeyle saldırıları moda diliyle protesto etti.
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