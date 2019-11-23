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23 Kasım 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 23 Kasım 2019 Cumartesi 00:11:57

Sıfırı tüketti! Kirasını hayranı ödüyor

Yeşilçam'ın en güzel oyuncularından biri olan Harika Avcı, zor günler geçiriyor. Avukatı tarafından dolandırıldığı için hiç parası kalmayan oyuncu, Kartal'da bir pansiyonda yaşamaya başladı.

Bir döneme güzelliğiyle damga vuran assolist ve oyuncu Harika Avcı'nın pansiyon odasında yaşamaya başladığı iddia edildi. Popüler olduğu döneme güzelliği ve sesiyle damga vuran 59 yaşındaki Avcı'nın, maddi zorluklar yaşadığı ve bir pansiyon odasında yaşamaya devam ettiği konuşuluyor. İddiayı ortaya atan yakınları, “Harika Avcı İstanbul Kartal'da bir pansiyon odasında yaşamaya başladı.

İNTİHARA KALKIŞMIŞTI

Maddi sıkıntılar nedeniyle her şeyini satan Avcı'nın pansiyon parasını Avustralya'da yaşayan bir fanı ödedi. Assolistlik yaptığı ve paraya para demediği yıllarda, evinde sıkıldığı zaman, ünlü otellerin kral dairesine gidip bir ay orada kalırdı” ifadelerini kullandı. 2015 yılında avukatı tarafından dolandırıldığı dönemde Bostancı'da bir pansiyona yerleşen Harika Avcı, kendini silahla göğsünden vurmuş, uzun süre hastanede tedavi görmüştü. Kendisinden 24 yaş küçük olan İbrahim Öztürk'ten de boşanmıştı. Emirgan'daki lüks dairesini satan ve bir daha toparlanamayan ünlü oyuncu, hiç parası kalmayınca evi kapatıp pansiyona yerleşti.

DOSTLARINI DİNLEMEDİ

Yakınları, “Yaşadığı büyük dolandırıcılık olaylarından sonra maddi olarak zor günler geçirmeye başlamıştı. Elinde belli bir miktar parası kalmıştı ve çevresi ev alması için kendisini zorlamıştı. Ancak ev almayan Avcı, o parayı da harcadı. Ayrıca kiloları nedeniyle mide küçültme ameliyatı da olmuş, çok zayıflamış ve tanınmaz bir hale gelmişti. Bozulan psikolojisi nedeniyle evden hiç dışarı çıkmıyordu ve doğalgaz parasını bile ödeyemiyordu” dedi. Ortaya atılan iddia usta sanatçının sevenlerini üzüntüye boğdu. 

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