Şeyma Subaşı'ndan şaşırtan açıklama: Kapatıyoruz!

Youtube kanalı üzerinden video yayınlayan Şeyma Subaşı kafesinin kapatılacağı yönündeki soruları yanıtladı.

Şeyma Subaşı açıklamasında, "Bütün dürüstlüğümle cevaplıyorum. Ben 1,5-2 sene önce hangi ülkeye gittiysem hep sağlıklı yaşama kafasında yaşayan biriydim. 6-7 yıldır gittiğim marketler ve kafelerde gördüğüm şeylere ilgili bir insan haline döndüm. Bundan 2 sene önce Acun'a bunu bir proje olarak sundum. Kafenin isminden, menülerindeki bütün renklerine, her şeyine benim kadar karar verdim. Ardından ekiple beraber, benim emeğim olan bir restoran kafe açtık. Bu başta gerçekten çok güzel gitti. Bunda tabi ki benim ünlü olmam, Acun'un ünlü olmasının payı büyüktü. Bundan 3-4 ay sonra da bu böyle devam etti.

Benim yaz olayım başladı, Nisan ayından itibaren Miami'ye uzun süre gittim. Ondan önce de Tulum'da kaldım. Sonra sürekli yurt dışı oldu. Kafe restoran işinde, eğer sen başında olmazsa asla işleyemez. Bizde ki şansızlık diyelim ama aslında çok da değil. Benim sürekli yurt dışına çıkmam, kafenin enerjisini düşürmüş oldu. Ben kafede olduğum zaman çalışanlara enerji veriyordum, benim enerjimle onlar yükseliyorlardı. Ben oradan çıktığımda, orası personelinden yemeğine kadar biz de kalitesel değil de enerjisel düştü.

Bir de gerçekten ama gerçekten kiramız çok yüksek. Alkol de satmıyoruz. Yaklaşık 80 bin TL kirası olan bir yer. Bu para çıkıyor ama benim cebime bir şey girmiyor. Bir şeyin içine girmek kadar, doğru yerde çıkmak da bence doğru bir adımdır.

Başka projeler yapmayı düşünürken bir yandan sosyalleşme bir yandan yurt dışı derken ben Healthyish eşittir Şeyma Subaşı olarak orada kalamam. Ben bunu gördüm. Eğer ben sadece orada öyle duracaksam Şeyma Subaşı bir kafe sahibi olarak duracaksam evet devam ederim kazanırım, yaparım da. Ama ben bu değilim. Biz de mantıklı bir şekilde düşündük ve şu anda bakıyoruz ama herhalde kapatacağız gibi görünüyor" dedi.