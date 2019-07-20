Şeyma Subaşı'ndan okuyucularına 'asit' özrü

Subaşı'nın kitabındaki "Cilt ve Beslenmeye Dair İpuçlarım" kısmında, "hidroklorik asit" ile "hyaluronik asit" kelimelerinin karıştırıldığı ve okuyucuya yanlışlıkla 'tuz ruhu' önerildiği ortaya çıkmıştı. Sosyal medyada tepki çeken bu hata karşısında yayınevi açıklama yapmıştı. 'Sadece Şeyma' kitabını basan yayınevinden yapılan açıklamada kitaptaki yazım hatasının yeni baskılarda düzeltildiği belirtilerek, "Hidrolik asit' bir yazım hatasıdır. Böyle bir madde bulunmamaktadır. Yeni baskılarımızda “Hyalüronik asit” olarak düzeltilmektedir. Okurlarımızın bilgisine sunarız" ifadeleri kullanmıştı.

YAYINEVİNDEN SONRA ŞEYMA DA ÖZÜR DİLEDİ

Şeyma Subaşı ise yayınevinin açıklamasının ardından sosyal medya hesabından yüz nemlendiricisini paylaştığı gönderisinde okurlarından ve takipçilerinden özür diledi.