18 Eylül 2019 Çarşamba 12:42:08 | Son Güncelleme: 18 Eylül 2019 Çarşamba 12:55:32
Sette aşk tazelediler... Ahmet Kural, Çağla'ya bakıyor!
Çağla Gizem Şahin, sevgilisi Ahmet Kural'ı rol aldığı filmin setinde ziyaret etti.
Baba Parası filminin çekimleri nedeniyle zamanının tamamı sette geçiren Ahmet Kural sevgilisinin ziyaretiyle keyifli bir mola verme fırsatı buldu.
Murat Cemcir, Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin ve yönetmen Selçuk Aydemir'in aralarında bulunduğu ekiple sohbet eden Çağla Gizem Şahin ve Ahmet Kural mutluluk tablosu sergiledi.
Ahmet Kural'ın bakışlarını sevgilisinden alamadığı da dikkatlerden kaçmadı.
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