Sessiz sedasız evlendi... Ünlü oyuncu nikah masasına oturdu!
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı 'Müjgan' rolüyle hafızalara kazınan Melike İpek Yalova, yapımcı sevgilisi Altuğ Gültan ile nikah masasına oturdu.
ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın Doktor Mügan'ı Melike İpek Yalova, hayatını yapımcı sevgilisi Altuğ Gültan ile birleştirdi. İzmir'de düzenlenen törenle dünyaevine giren güzel oyuncu sessiz sedasız evlendi.
"EVLENMİŞSİN, NEDEN HİÇBİR ŞEY PAYLAŞMIYORSUN?"
Sosyal medyada hayvanlara olan ilgisiyle takipçileri tarafından bilinen Yalova'nın dün bir atı beslerken paylaştığı fotoğrafının altına takipçileri, "Ya abla evlenmişsin neden hiçbir şey paylaşmıyorsun' ve 'Evlenmişsin mutluluklar" diyerek sitem etti.
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- Sessiz sedasız evlendi... Ünlü oyuncu nikah masasına oturdu!
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