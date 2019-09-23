  • Bist 100
    100087
  • Dolar
    5,7305
  • Euro
    6,2891
  • Altın
    279,4870
İstanbul
16 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Her şeyi itiraf etti! 'Teröristlerle HDP binasında tanıştım' Her şeyi itiraf etti! 'Teröristlerle HDP binasında tanıştım'
Mario Lemina'dan dikkat çeken paylaşım Mario Lemina'dan dikkat çeken paylaşım
Abdullah Avcı için bir maçtan daha fazlası Abdullah Avcı için bir maçtan daha fazlası
Fenerbahçe'de savunma alarm veriyor Fenerbahçe'de savunma alarm veriyor
Skandal görüşme sonrası AK Parti'den son dakika açıklaması! Skandal görüşme sonrası AK Parti'den son dakika açıklaması!
İran beklenen açıklamayı yaptı: Serbest bıraktık İran beklenen açıklamayı yaptı: Serbest bıraktık
Galatasaray'ın deplasman ve Sergen Yalçın fobisi Galatasaray'ın deplasman ve Sergen Yalçın fobisi
Yüz binler akın etti... TEKNOFEST'e rekor katılım! Yüz binler akın etti... TEKNOFEST'e rekor katılım!
Florin Andone'nin pozisyonu penaltı mı? Florin Andone'nin pozisyonu penaltı mı?
MHP Genel Başkanı Bahçeli, rutin kontroller için hastanede bulunuyor MHP Genel Başkanı Bahçeli, rutin kontroller için hastanede bulunuyor
Fatih Terim'in Yeni Malatyaspor pişmanlığı Fatih Terim'in Yeni Malatyaspor pişmanlığı
Savaşçı yeni sezon tarihi belli oldu mu? Savaşçı ne zaman başlıyor 2020? Savaşçı yeni sezon tarihi belli oldu mu? Savaşçı ne zaman başlıyor 2020?
Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren hakim mazeret iznine ayrıldı Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren hakim mazeret iznine ayrıldı
Sessiz sedasız evlendi... Ünlü oyuncu nikah masasına oturdu! Sessiz sedasız evlendi... Ünlü oyuncu nikah masasına oturdu!
İŞKUR TYP personel alımı ne zaman? İŞKUR TYP personel alımı başvuru ekranı İŞKUR TYP personel alımı ne zaman? İŞKUR TYP personel alımı başvuru ekranı
Projelerde yer almıyor! Yeşilçam'ın usta oyuncusu: Teklif gelmiyor! Projelerde yer almıyor! Yeşilçam'ın usta oyuncusu: Teklif gelmiyor!
Eski eş evdeki eşyaları o yokken boşalttı! Nafaka mağduru olan talihsiz kalp hastası Başkan Erdoğan'dan yardım istedi Eski eş evdeki eşyaları o yokken boşalttı! Nafaka mağduru olan talihsiz kalp hastası Başkan Erdoğan'dan yardım istedi
'Suudi Arabistan petrolümüzü ele geçirmeye çalışıyor' 'Suudi Arabistan petrolümüzü ele geçirmeye çalışıyor'
Eğitim masrafında kullanılacak! Yardımda bulunmak için ceketini sattı! Eğitim masrafında kullanılacak! Yardımda bulunmak için ceketini sattı!
Kanseri yendi, bakıcılığını yaptığı ikizlerin koruyucu annesi oldu Kanseri yendi, bakıcılığını yaptığı ikizlerin koruyucu annesi oldu
Sevda Demirel'den zehir zemberek sözler... "Reynmen'e tokat atasım geliyor!" Sevda Demirel'den zehir zemberek sözler... "Reynmen'e tokat atasım geliyor!"
İstanbul Esenyurt'ta kapıdan atlarken demir korkuluk koluna saplandı İstanbul Esenyurt'ta kapıdan atlarken demir korkuluk koluna saplandı
AK Parti Grup Başkanvekili Muş, yargı paketini CHP Grup Başkanvekili Özkoç'a teslim etti AK Parti Grup Başkanvekili Muş, yargı paketini CHP Grup Başkanvekili Özkoç'a teslim etti
HDP önündeki eylem 21'inci gününde HDP önündeki eylem 21'inci gününde

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Eylül 2019 Pazartesi 11:59:12 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 12:08:16

Sessiz sedasız evlendi... Ünlü oyuncu nikah masasına oturdu!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı 'Müjgan' rolüyle hafızalara kazınan Melike İpek Yalova, yapımcı sevgilisi Altuğ Gültan ile nikah masasına oturdu.

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın Doktor Mügan'ı Melike İpek Yalova, hayatını yapımcı sevgilisi Altuğ Gültan ile birleştirdi. İzmir'de düzenlenen törenle dünyaevine giren güzel oyuncu sessiz sedasız evlendi.

"EVLENMİŞSİN, NEDEN HİÇBİR ŞEY PAYLAŞMIYORSUN?"

Sosyal medyada hayvanlara olan ilgisiyle takipçileri tarafından bilinen Yalova'nın dün bir atı beslerken paylaştığı fotoğrafının altına takipçileri, "Ya abla evlenmişsin neden hiçbir şey paylaşmıyorsun' ve 'Evlenmişsin mutluluklar" diyerek sitem etti.

 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ