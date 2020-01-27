Serenay Sarıkaya, Fahriye Evcen, Neslihan Atagül ve Beren Saat'in 2020 kaşeleri

Erçin DAĞ EYSEN

Ünlü isimlere 2020 kazançlı geldi. Serenay Sarıkaya, Fahriye Evcen, Beren Saat ve Neslihan Atagül, geçen yıla oranla ücretlerine zam yaptı. İki sezondur 'Alice' müzikaliyle kapalı gişe oynayan Serenay Sarıkaya, ‘Fi’den bölüm başı aldığı 40 bin TL’yi 3 katına katladı. Sarıkaya'nın yeni projelerinden 150 bin TL istediği iddia edildi. Anne olduktan sonra setlere ara veren Fahriye Evcen de 100 bin TL ücretle ekranlara dönmeyi kabul ediyor. ‘Atiye’ dizisiyle sektöre iddialı bir dönüş yapan Beren Saat ise gelen tekliflerden 200 bin TL istiyor. ‘Sefirin Kızı’ ile sezona damga vuran Neslihan Atagül de 2020’yi kazançlı karşılayan yıldızlardan oldu. Atagül’ün yeni dizisi için 80 bin TL’ye el sıkıştığı öğrenildi. Projelerinde başarılı işlere imza atan ünlülerin bu artışları, gelecek yıllara nasıl yansıyacağı ise merak konusu oldu.