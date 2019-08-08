08 Ağustos 2019 Perşembe 16:05:21 | Son Güncelleme: 08 Ağustos 2019 Perşembe 16:09:44
Serdar Ortaç ve eşi Chloe Loughnan adliyede
Serdar Ortaç ve eşi Chloe Loughnan, Beykoz Adliyesi'ne geldi. Çiftin anlaşmalı boşanacağı öğrenildi.
Uzun zamandır ayrılacakları konuşulan Serdar Ortaç ve 2014 yılında evlendiği model eşi Chloe Loughnan boşanmak için Beykoz Adliyesi'ne geldi.
Daha önce aralarında anlaşan çiftin boşanma protokolü imzaladığı öğrenildi.
Chloe Loughnan ile adliyeye birlikte gelen Serdar Ortaç, 'Duruşmaya giriyoruz. Bakacağız çıkınca konuşuruz.' açıklamasını yaptı.
(Hürriyet)
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