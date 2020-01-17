17 Ocak 2020 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 17 Ocak 2020 Cuma 08:44:42
Serdar Ortaç, Chloe Loughnan için konuştu: Günahımızı almasınlar
Serdar Ortaç, 5 yıllık evliliğin ardından boşandığı Chloe Loughnan için söylediği 'Hanıma 10 senelik hizmetinin karşılığında nafaka verdim' sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi.
Kullandığı ifadelerle büyük tepki çeken Ortaç, “Biz anlaşarak boşandık. ‘Bana 10 sene hizmet etti’ diye bir şey demedim. O bana kadınlık ben ona kocalık yaptım. Bütün her şeyim ona helal olsun dedim. Başka şeylere çekmesin kimse. Hanımın ve benim günahını almasınlar” dedi.
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