Serdar Ortaç, Chloe Loughnan için konuştu: Günahımızı almasınlar

Kullandığı ifadelerle büyük tepki çeken Ortaç, “Biz anlaşarak boşandık. ‘Bana 10 sene hizmet etti’ diye bir şey demedim. O bana kadınlık ben ona kocalık yaptım. Bütün her şeyim ona helal olsun dedim. Başka şeylere çekmesin kimse. Hanımın ve benim günahını almasınlar” dedi.