Semih Şentürk'ün lüks villasına ziyaretçi akını!

Şentürk, 12 odası 6 banyosu olan 2200 metre kare arazide olan villa için 19 milyon TL istedi.

Villa satışının haber sitelerinde çıkmasının ardından villaya ziyaret akını başladı. Evi meraktan gezmek isteyenler, ‘Bu sitede başka hangi ünlüler var?’ diye soranlar, havuz başında fotoğraf çektirenler, eşyaları uzun uzun inceleyenler hem ünlü çifti hem de emlakçıları bezdirdi.