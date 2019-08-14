Selamı eksik etmiyor

Konseri izlemeye gelen konuklarla sohbet eden Altun, “Biz millet olarak bence selam vermeyi unuttuk, bende buna inat kimi görsem selam veriyorum ve bayramını kutluyorum. Bu her zaman bu şekilde olmalı ve bunu devam ettirmeliyiz. Benim hayatımda manevi değerlerin önüne hiçbir şey geçemez” diyerek gördüğü herkese selam verdiğini ve bayramlaştığını söyledi. Altun’un bu açıklaması salonda ayakta alkışlandı.