14 Ağustos 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 01:12:16
Selamı eksik etmiyor
Arabesk müziğin önemli temsilcilerinden Hakan Altun, bayram konseri için gittiği Kıbrıs’ta unutulan bir manevi değeri hatırlattı.
Konseri izlemeye gelen konuklarla sohbet eden Altun, “Biz millet olarak bence selam vermeyi unuttuk, bende buna inat kimi görsem selam veriyorum ve bayramını kutluyorum. Bu her zaman bu şekilde olmalı ve bunu devam ettirmeliyiz. Benim hayatımda manevi değerlerin önüne hiçbir şey geçemez” diyerek gördüğü herkese selam verdiğini ve bayramlaştığını söyledi. Altun’un bu açıklaması salonda ayakta alkışlandı.
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