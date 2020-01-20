Star Tv'nin yeni dizisi Sefirin Kızı reytinglerde başarı göstermeye devam ediyor. Yayınlandığı ilk günden beri izleyenlerin beğenisini toplayan dizi hakkında çeşitli araştırmalar yapılıyor. Dizi oyuncularının gerçek hayatları da merak edilen konular arasında yer alıyor. Sefirin Kızı Menekşe kimdir? Sefirin Kızı Tülin Yazkan kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Sefirin Kızı'nın Menekşe'si Tülin Yazkan hakkında merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

SEFİRİN KIZI MENEKŞE KİMDİR?

Tülin Yazkan Menekşe karakterini şu şekilde anlatıyor: "Menekşe, hayatına dair bütün hayallerini Sancar ile evliliği üzerine kuran ve evliliği kişisel bir kurtuluş olarak gören, köyde yaşayan genç bir kadın. Hayat karşısındaki tecrübesizliği, karşısına büyük sorunlar çıktığında onu ihtiraslı bir mücadelenin içine çekiyor. İnatçı; çünkü Sancar ile evliliğinden başka, onu daha iyi bir hayata taşıyabileceğini düşündüğü hiçbir örnek yok çevresinde. Olsa, aşkını bu denli yoğun bir hırsla yaşamayacak belki de.

İnsanın kim olduğu, ancak önüne çıkan engeller ve bu engeller karşısında yapacağı seçimlerle ortaya çıkar. Menekşe kimine göre haklı, kimine göre fettan, bazıları onu oldukça kötü bulurken, bazıları ise “Yerinde ben olsam, ben de aynısını yapardım.” düşüncesine kapılabiliyor. Rolümde ilgimi çeken de tam olarak bu: İnsana ve hayata dair, keskin çizgileri olmayan yoğun bir belirsizlik. Menekşe’nin gerçekte kim olduğunu ise, tabii ki zaman gösterecek."

TÜLİN YAZKAN KİMDİR?

Tülin Yazkan, 28 Şubat 1991 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılanda yayınlanan Yılanların Öcü dizisi ile yaşayan Tülin Yazkan daha sonra, Yazın Öyküsü, Bodrum Masalı ve Kırlangıç Fırtınası, Ufak Tefek Cinayetler gibi yapımlarda rol almıştır.

Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Menekşe karakterine hayat veren Tülin Yazkan, 1.62 metre boyunda, 45 kilo ve Balık burcudur.

Tülin Yazkan’ın rol aldığı diziler ve filmler

2019 – Sefirin Kızı (Menekşe) (TV Dizisi)

2017-2018 – Ufak Tefek Cinayetler (Merve’nin gençliği) (TV Dizisi)

2017 – Kırlangıç Fırtınası (İnci) (TV Dizisi)

2016 – Bodrum Masalı (İpek) (TV Dizisi)

2015 – Yaz’ın Öyküsü (Öznur) (TV Dizisi)

2014 – Yılanların Öcü (TV Dizisi)