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15 Ekim 2019 Salı 12:25:12 | Son Güncelleme: 15 Ekim 2019 Salı 12:26:06

Şebnem Özinal kimdir, kaç yaşında? Şebnem Özinal kiminle evli?

Şebnem Özinal kimdir, kaç yaşında? Şebnem Özinal kiminle evli? sorularının yanıtı merak ediliyor. Eşinden tehdit ve şiddet gördüğü iddiasıyla mahkemeye başvuran Şebnem Özinal, eşiyle boşanma aşamasına geldi. Magazin gündemine oturan Şebnem Özinal, yaptığı açıklamala sonrasında kimle evli olduğu merak konusu oldu. Türk tiyatro ve sinema oyuncusu Şebnem Özinal kimdir? Şebnem Özinal kiminle evli? sorularının yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor...

Şebnem Özinal evliliği magazin gündemine oturdu. Eşinden tehdit ve şiddet gördüğü iddiasıyla mahkemeye başvuran Şebnem Özinal, eşiyle boşanma aşamasına geldi. Haberi görenler Şebnem Özinal kimdir, kaç yaşında? Şebnem Özinal kiminle evli? sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Şebnem Özinal ve eşi ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

ŞEBNEM ÖZİNAL KİMDİR?

Türk tiyatro ve sinema oyuncusu Şebnem Özinal, 1971 yılında dünyaya geldi. İstanbul Teknik üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Şebnem Özinal, bir aktualite dergisinde tiyatro röportajları da yaptı. Dostlar Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul, Ali Poyrazoğlu, Tiyatrokare gibi topluluklarda rol aldı. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra, birçok Televizyon ve Sinema çalışması da yaptı.

Tiyatroya 1991 yılında ‘Dormen Tiyatrosu’nda Çılgın Sonbahar’ adlı oyunla başlayan Şebnem Özinal ‘Böyle mi Olacaktı’ dizisindeki performansıyla adından söz ettirmişti. Laila’nın eski patronu Şefik Öztek’le evlendikten sonra gözlerden uzak bir yaşam süren ve mesleğine ara veren Şebnem Özinal, 13 yıllık eşinden boşanmak için dava açtı. Kocasının kıskanç yapısı nedeniyle mesleğinin evliliğinde sorun oluşturduğunu belirten Şebnem Özinal, kızı ve kendisi için aylık 13 bin lira nafakanın yanı sıra 650 bin lira tazminat istedi.

ŞEBNEM ÖZİNAL KİMİNLE EVLİ?

Başarılı oyuncu Şebnem Özinal, ünlü işletmeci Şefik Öztek il evli.

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