Sağlık sorunları yaşayan Meryem Uzerli'nin son hali dikkat çekti

Peş peşe geçirdiği estetik operasyonlardan ötürü rahatsızlandığı iddia edilen Meryem Uzerli sağlığına kavuştu. İyileşir iyileşmez de soluğu İstanbul'da reklam çekiminde aldı. Bir markanın yüzü olan 36 yaşındaki oyuncu çekimler sırasında enerjik haliyle dikkat çekti.