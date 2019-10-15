15 Ekim 2019 Salı 13:00:06 | Son Güncelleme: 15 Ekim 2019 Salı 13:01:21
Sağlık sorunları yaşayan Meryem Uzerli'nin son hali dikkat çekti
Oyuncu Meryem Uzerli, geçtiğimiz günlerde Berlin'den Adana'ya gitmek için bindiği uçakta fenalaşmış, görevliler tarafından apar topar uçaktan indirilmişti.
Peş peşe geçirdiği estetik operasyonlardan ötürü rahatsızlandığı iddia edilen Meryem Uzerli sağlığına kavuştu. İyileşir iyileşmez de soluğu İstanbul'da reklam çekiminde aldı. Bir markanın yüzü olan 36 yaşındaki oyuncu çekimler sırasında enerjik haliyle dikkat çekti.
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