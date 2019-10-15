15 Ekim 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Ekim 2019 Salı 00:01:23
Sağlığına kavuştu
Uzun süredir Almanya'da olan Meryem Uzerli, 25 Eylül'de Adana Altın Koza Film Festivali'ne katılmak için bindiği uçakta aniden rahatsızlanarak, hastaneye kaldırılmıştı.
Peş peşe geçirdiği estetik operasyonlardan ötürü rahatsızlandığı iddia edilen Uzerli sağlığına kavuştu. İyileşir iyileşmez de soluğu İstanbul'da reklam çekiminde aldı.
Bir markanın yüzü olan 36 yaşındaki oyuncu çekimler sırasında enerjik haliyle dikkat çekti.
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