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20 Ekim 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 20 Ekim 2019 Pazar 08:59:40

Saat kavgası

Demet Akalın, Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e saat hediye etti. Şahin çifti, iddialara göre saati satmak istedi. Akalın, bunu duyunca küplere bindi. Demet'le Özlem Instagram'da birbirine girdi. 

Ünlü popçu Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, temmuz ayında ikinci  kızları Zeynep'i dünyaya getirmişti. Demet Akalın, Özlem Şahin'e doğum hediyesi olarak dünyaca ünlü bir markadan saat aldı. Berkay ile Özlem çifti, saati satmaya çalışınca Demet Akalın yakın dostları ile arasına mesafe koydu. 

Haberlerin ardından Özlem Ada Şahin, Instagram sayfasında yazılı bir açıklama yaptı: 

'SATMAYA İHTİYACIMIZ YOK'

“Bilip bilmeden yine boşluğu doldurmayacak bir haber gündemde. İstedim ki, benim ağzımdan doğrusunu bilin. Bileklerim ince, koluma büyük gelen saati değiştirmek istedim, satmak değil. Önce Demet Abla'yı aradıyıp sorduk, izin istedik. Herhalde adap kurallarını bilecek yaşta ve olgunluktayım. Kimsenin hiçbir şeyi satmak gibi bir ihtiyacı yok. Ayrıca küslük de yok!” dedi. Bu açıklamanın üzerine Demet Akalın “Özlem seninle hiç konuşmadık ki! Kapat gitsin!” sözleriyle karşılık verdi. Özlem Ada da geri adım atarak “Demet Abla, Berkay ile telefonda konuştunuz ya. Bende yanındaydım onun. Sana sorduk, sen de 'tabii ki' dedin. Unuttun mu? Bir de buradan konuşmasak bunları abla, daha iyi olmaz mı?” diye yazdı. 

Tartışmanın finalinde Demet Akalın'a rest çeken Özlem Ada, “Saat bizde değil zaten 3 ay önce saatçide bıraktık. İhtiyacımız yok kimsenin bir şeyine” dedi.  

'SEN SAATTEN NE ANLARSIN' İMASI

Bu sözler Demet Akalın'ı çileden çıkardı. Akaın sosyal medyada şu cümleleri kurdu: “Bunamadım! Hani sen gençsin ya! Seni tanıdığım yıldan beri erkek modeli takıyorsun! Bırak eşeklik bende, ayıp! Sabah rica ediyordunuz 'açıklama yap' diye, 'Hayır' diyorum oturup basın açıklaması yapıyorsun. Senin için gülümseme ikonuyla geçilecek konu. Bende değil. Hem saat alıp, hem yalancı olduk! Bir daha kimseye zıkkımın kökünü alırsam.” Daha önce çiftin ilk çocukları Arya dünyaya geldiğinde ziyarete gitmediği için Berkay tarafından eleştirilip arası açılan tarafların bu olayla birlikte bir kez daha arasında ipler koptu.  

Story paylaşan Demet Akalın kendisini ziyarete gelen Esra Balamir'i elinde çikolatayla göstererek 'Sinirlerim tepeme çıkınca, canım arkadaşım bana çikolata getirdi' diyerek Özlem'e gönderme yaptı. 

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