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Recep Aktuğ kimdir, kaç yaşındaydı? Aşk-ı Memnu'nun Hilmi Beyi Recep Aktuğ hangi dizilerde oynadı? Recep Aktuğ kimdir, kaç yaşındaydı? Aşk-ı Memnu'nun Hilmi Beyi Recep Aktuğ hangi dizilerde oynadı?

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14 Ocak 2020 Salı 08:49:31 | Son Güncelleme: 14 Ocak 2020 Salı 09:07:50

Recep Aktuğ kimdir, kaç yaşındaydı? Aşk-ı Memnu'nun Hilmi Beyi Recep Aktuğ hangi dizilerde oynadı?

Recep Aktuğ yaşamını yitirdi. Aşk-ı Memnu'nun Hilmi Beyi olarak tanınan usta oyuncu 66 yaşında hayatını kaybetti. Recep Aktuğ kimdir, kaç yaşındaydı? Recep Aktuğ hangi dizilerde oynadı? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Kariyer boyunca pek çok dizide rol alan Recep Aktuğ, Aşk-ı Memnu ve Kurtlar Vadisi dizilerinde boy gösterdi. Usta oyuncu Recep Aktuğ'un hayatı sizlerle..

Recep Aktuğ yaşamını yitirdi. Recep Aktuğ kimdir, kaç yaşındaydı? Recep Aktuğ hangi dizilerde oynadı? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Kariyer boyunca pek çok dizide rol alan Recep Aktuğ, Aşk-ı Memnu ve Kurtlar Vadisi dizilerinde boy gösterdi.  Recep Aktuğ geçen yıl hastaneye kaldırılmış ve KOAH teşhisi konulmuştu. Usta oyuncu Recep Aktuğ'un merak edilenleri haberimizde yer alıyor.

RECEP AKTUĞ KİMDİR?

Recep Aktuğ, 13 mayıs 1954’de İzmir Çeşme’de doğdu ve ilk ve orta eğitimini İzmir’de tamamladı. 1973 yılında liseye devam ederken anadolu pop tarzında müzik yaptığı “Gelenek” adlı bir müzik grubu vardı. İlk profesyonel çalışmasını da bu grupla İzmir “Mogambo” gece kulübü’nde yaptı. Kendisi gibi oyuncu olan Zeynep Aktuğ’un (d. 1985) babasıdır. 1974 yılında İstanbul Üniversitesi Şişli siyasal bilgiler yüksek okulunda okurken “Grup Stüdyo” adlı bir gruba katıldı. Siyasal Bilgiler’de dört sene okuduktan sonra TM Devlet Konservatuarı’na kaydoldu. Eğitimi süresince pazarlamacılık, grafikerlik gibi işlerde ve Hafta Sonu Gazetesi’nde muhabir olarak çalışmaya başladı. Recep Aktuğ, bazı arkadaşları ile birlikte “Arı Yapım” adlı bir şirket kurdu. Sezen Aksu şirketin ilk sanatçısıydı. İlk plak ta Kaybolan Yıllar’dı.

Bu çalışmayı Türkiye’de olay haline gelen “Disko Fasıl” takip etti. Recep Aktuğ, 1976 yılında Türkiye’nin ilk eşlik vokal grubu Kısa Dalga’yı kurdu. Kısa Dalga ilk gece çalışmasını Ayten Alpman ile Sheraton otelinde yaptı. 1978 yılında Antalya Altın Portakal Şarkı yarışmasına iki beste ile katılan Aktuğ ikincilik ve yedincilik ödülü kazandı. 1979 yılında Cantekin ile Eurovision’a katıldı, 1981 yılında Giden Gençliğe ve Canım adlı şarkılarıyla ilk kırkbeşliğini çıkardı ve askere gitti. Askerden döndüğünde ilk işi, en son bıraktığı sahneye Bebek Belediye Gazinosu’na sevgili Sezer Güvenirgil ile birlikte çıkmak oldu. Bu çalışma sonrası oteller donemi başladı. 1983 yılında Etap Marmara Oteli Merhaba Bar’ında çalışmaya başladı.

Aynı yıl 1983 yılında Buğra Uğur’un bestesi ile Eurovision Türkiye birincisi olarak Çetin Alp ile Almanya’da Türkiye’yi temsil etti. Birçok bestesi ve şarkı sözü çeşitli sanatçılar tarafından seslendirilen Aktuğ ; birçok reklam filminde ve dizide de rol aldı. Recep Aktuğ’nun Esen Müzik etiketiyle çıkmış Alışma Bana ve Siyah Gül adlı iki müzik albümü de bulunmakta. Birçok bestesi ve şarkı sözü çeşitli sanatçılar tarafından seslendirildi. Bu arada birçok reklam filmi ve dizide de oynadı. Koçbank’ın “pusula” reklamı, “Kurtlar Vadisi” dizisi konsolos Ender Bey karakteri ve “Aşk-ı memnu” adlı dizide Hilmi karakteri bunlardan bazıları.

1984 yılında Devlet Tiyatrosunda Faik Ertener’in sahneye koyduğu çocuk oyunlarında besteci ve müzisyen olarak çalıştı.
1985 yılında bir kızı oldu. Aynı sene Feza Tok ile bir Eurovision çalışması yaptı.

2009 yazında “ALIŞMA BANA” isimli albümünü piyasaya çıkaran sanatçı Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek 2010 Şubat ayında albümünün her şarkıya ayrı klip çekilmiş DVD versiyonunu hazırladı ve dinleyicilerinin beğenisine sundu.

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