Rastgele Engin

Denize açılacaklarını söyleyen çift “Çocukları dedesi ve anneannesine bıraktık, biz de balık tutacağız” dedi. İskeleye yanaşan tekneye binen çift gazetecilerin “Hadi rastgele” sözlerine “Eyvallah arkadaşlar sağ olun, şansımızı deneyeceğiz” şeklinde karşılık verdi.