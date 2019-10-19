19 Ekim 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Ekim 2019 Cumartesi 01:00:56
Rastgele Engin
Diriliş Ertuğrul dizisiyle şöhretine şöhret katan Engin Altan Düzyatan, önceki gece geç saatlerde eşi Neslişah Alkoçlar'la birlikte Bebek iskelesinde görüntülendi.
Denize açılacaklarını söyleyen çift “Çocukları dedesi ve anneannesine bıraktık, biz de balık tutacağız” dedi. İskeleye yanaşan tekneye binen çift gazetecilerin “Hadi rastgele” sözlerine “Eyvallah arkadaşlar sağ olun, şansımızı deneyeceğiz” şeklinde karşılık verdi.
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