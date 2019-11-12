Projesini taklit ettiler

“Gel Günaha Girelim” isimli Sezen Aksu şarkısını albümüne aldığı ilk günden itibaren bu projeyi hazırlayan Mansur, bu projeyle sahne aldığını ancak başka şarkıcıların yepyeni bir proje gibi kendilerinin bu proje üzerinden sahne hazırlıkları yapmasına şaşırdığını dile getirdi. Şarkıcı “Herkes Sezen Aksu şarkıları okuyabilir. Zaten benim yaptığım bir sahne projesi bu ve bana aittir. 40 yıllık Sezen Aksu'yu benden sonra keşfetmeleri şaşırtıcı... Sanki yeni bir proje gibi dinleyiciye sunmak ne kadar doğru? Taklitler her zaman aslını yaşatır” açıklamasında bulundu.