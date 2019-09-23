Projelerde yer almıyor! Yeşilçam'ın usta oyuncusu: Teklif gelmiyor!

Yeşilçam’ın usta isimlerinden 87 yaşındaki Bilge Zobu, önceki akşam Akaretler’de görüntülendi. Bir süredir ekranlarda yer almayan Bilge Zobu “Eşim vefat ettikten sonra tüm yük bana kaldı. Hayat her şeye rağmen güzel, yaşamaya değer.

'KİMSEYE SİTEMİM, BİR KIRGINLIĞIM YOK'

7 yıldır hiçbir projede yer almıyorum. Zaten teklif de gelmiyor. Ama kimseye sitemim, bir kırgınlığım yok” dedi.

Bilge Zobu’nun 1976’da Kemal Sunal ile oynadığı ‘Kapıcılar Kralı’ sinema klasikleri arasına girmişti.