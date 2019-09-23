Projelerde yer almıyor! Yeşilçam'ın usta oyuncusu: Teklif gelmiyor!
Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Bilge Zobu, uzun süredir ekranlarda yer almıyor. Usta sanatçı, 7 yıldır projelerde olmadığını belirterek "Zaten teklif de gelmiyor." dedi.
Yeşilçam’ın usta isimlerinden 87 yaşındaki Bilge Zobu, önceki akşam Akaretler’de görüntülendi. Bir süredir ekranlarda yer almayan Bilge Zobu “Eşim vefat ettikten sonra tüm yük bana kaldı. Hayat her şeye rağmen güzel, yaşamaya değer.
'KİMSEYE SİTEMİM, BİR KIRGINLIĞIM YOK'
7 yıldır hiçbir projede yer almıyorum. Zaten teklif de gelmiyor. Ama kimseye sitemim, bir kırgınlığım yok” dedi.
Bilge Zobu’nun 1976’da Kemal Sunal ile oynadığı ‘Kapıcılar Kralı’ sinema klasikleri arasına girmişti.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Sessiz sedasız evlendi... Ünlü oyuncu nikah masasına oturdu!
- Projelerde yer almıyor! Yeşilçam'ın usta oyuncusu: Teklif gelmiyor!
- Eğitim masrafında kullanılacak! Yardımda bulunmak için ceketini sattı!
- Sevda Demirel'den zehir zemberek sözler... "Reynmen'e tokat atasım geliyor!"
- Hülya Avşar eski eşini yumrukladı