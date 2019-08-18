Playback hüsranı

Instagram'da 6.1 milyon takipçisi bulunan Reynmen geçtiğimiz günlerde çıkardığı Ela şarkısıyla kısa sürede 12 milyon 479 binden fazla izlenerek YouTube Türkiye rekorunu kırmıştı. Bazı ünlü isimler Reynmen'e destek olurken, bazı isimler de bu rakamları sahte bularak eleştirmişti.

O DA PİŞMAN OLDU



Dün akşam ilk konserini Çeşme'de veren sosyal medya fenomeni Reynmen, playback yapınca tepkileri üzerine çekti. Loca fiyatları 40 bin liradan satılan konsere ilgi yoğundu. Biletlerin tükendiği ve hayranlarının tıklım tıklım doldurduğu mekanda Reynmen, 2 saat boyunca sahnede kaldı. Ancak Reynmen, ilk konserinde playback yaparak herkesi şaşırttı. Reynmen'in playback yaptığını gören hayranları sosyal medyadan ünlü fenomene tepki gösterdi. İddiaya göre locada oturanların büyük kısmı işletmeden paralarının geri ödenmesini talep etti. Öte yandan, Reynmen, ilk sahne deneyimi için, “Hiç sandığım gibi değilmiş” diyerek hem dans etmenin hem de şarkı söylemenin zor olduğunu itiraf etti.

Şimdiye kadar hiçbir işletmede sahne almayan Reynmen konseri için biletler satışa çıktığı gün, işletmenin satış sistemi kilitlenmiş, 40 bin TL’den satışa çıkan localar büyük ilgi görmüştü. İzlemeye gidenler büyük hayal kırıklığı yaşadı.

GERÇEK SANATÇILARLA DALGA GEÇMİŞTİ

Kendisine tepki gösteren şarkıcılara göndermede bulunan Reynmen, “Tüm müzik camiasından özür dileyerek başlamak istiyorum.Çünkü albüm yapacağım haberini sizlere vermek istedim. Konser de yapacağım. Buradan beni çekemeyen sanatçı ağabeylerim ve ablalarım konserime bilet almasınlar, onlara ben göndereceğim” demişti.