Pelin Karahan'ın hep acelesi var

Basın mensuplarının fotoğraf isteğini kırmayan oyuncu, gazetecilere poz verdi . Yeni yıl için dileklerini paylaşan Karahan ” Yeni yıl herkese sağlık mutluluk ve neşe getirsin inşallah” dedi. Çok acelesi olduğunu belirten Karahan, müsaade isteyerek ve oradan ayrıldı. Görenler “Pelin’in hep acelesi var” şeklinde yorumladı.