16 Aralık 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 03:26:39
Pelin Karahan'ın hep acelesi var
Güzel Oyuncu Pelin Karahan, geçtiğimiz gün Etiler’deydi.
Basın mensuplarının fotoğraf isteğini kırmayan oyuncu, gazetecilere poz verdi . Yeni yıl için dileklerini paylaşan Karahan ” Yeni yıl herkese sağlık mutluluk ve neşe getirsin inşallah” dedi. Çok acelesi olduğunu belirten Karahan, müsaade isteyerek ve oradan ayrıldı. Görenler “Pelin’in hep acelesi var” şeklinde yorumladı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Tamer Karadağlı: Yakışıklısın, güzelsin diye oyuncu olunmamalı
- Can Yaman'ın 'libido' açıklamasına bir gönderme de Gülse Birsel'den
- 'Hiçbir zaman gerçek kürk kullanmadım ve asla da kullanmam' diyen Aleyna Tilki verdiği sözü çabuk unuttu
- Fahriye Evcan 8 aylık oğlu Karan'ın yüzünü ilk kez gösterdi
- Norm Ender'e Spotify'dan sonra bir darbe de Youtuba'dan!