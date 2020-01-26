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26 Ocak 2020 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 26 Ocak 2020 Pazar 00:51:08

Para vermemek için kitap okuyor

Sosyal medyasını yönetmesi için iletişim danışmanı tutmak isteyen Hadise, '20 bin lira' maaşı duyunca vazgeçti. Büyük düşünürlerin özlü sözlerinin olduğu kitapları alan popçu, oradan sözlerle takipçilerine cevap veriyor.

Popçu Hadise hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Popçunun yakın çevresinde konuşulanlara göre; Hadise, Instagram sayfasını yönetmesi için iletişim danışmanı aramaya başladı. Ancak danışmanların aylık 15 ile 20 bin TL maaş istediğini duyunca “Çok pahalı. Bu bir kostüm ücretim” diyerek vazgeçti. Bunun üzerine bir yakını “Mevlânâ, Yunus Emre, Fransız, Alman, İngiliz ne kadar büyük düşünür varsa hepsinin özlü sözlerinin olduğu kitapları toplayalım. Instagram’dan millete cevap vermek istediğinde bu isimlerin sözlerini kullan yeter. Paran cebinde kalsın, boşver” deyince fikir Hadise'nin aklına yattı. Neredeyse her akşam kitap okuyan Hadise, konu aşksa “Fransız bir düşünürün kitabından okuduğuma göre” deyip cümleye başlıyor. Bir şeye kızdıysa Mevlânâ’nın sözlerine sığınıyor. Özlü sözleri beğenmeyen takipçileri ise engelliyor.

KÖŞEYE SIKIŞINCA PAYLAŞIYOR

Geçtiğimiz günlerde Hadise’nin sahnede giydiği kostümlerin edepsizlik olarak değerlendirmesi üzerine Hadise, sosyal medya hesaplarından Mevlana’nın “Cahil ile sohbet etmek güçtür bilene. Çünkü cahil ne gelirse söyler diline” sözlerini paylaşmıştı. Ünlü popçu daha önce de ailesiyle sıkıntı yaşadığı günlerde Mevlana'nın olduğu şu sözlerini paylaşmış, binlerce beğeni almıştı: “Bu alem bir rüyadır. Zanna kapılma ey can! Rüyada elin kesilse de korkma, elin yerindedir. Dünya bir rüya ise, başına gelen felaketler de geçicidir. Neden çok üzülürsün ki? Her şey üstüne gelip seni dayanamayacağın bir noktaya getirdiğinde sakın vazgeçme. Çünkü orası gidişatın değişeceği yerdir. Bu âlemin, bu kâinatın kitabı sensin. Aç da kendini oku ey can.”

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