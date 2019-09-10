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10 Eylül 2019 Salı 11:32:37 | Son Güncelleme: 10 Eylül 2019 Salı 11:34:28

Özcan Deniz ve Feyza Aktan barıştı mı? Özcan Deniz ve Feyza Aktan tekrar evleniyor mu?

Özcan Deniz ve Feyza Aktan barıştı mı? Özcan Deniz ve Feyza Aktan tekrar evleniyor mu? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer aldı. Özcan Deniz ve Feyza Aktan birlikteliği, Kanal D ekranlarında yayınlanan İkinci Sayfa'da konu oldu. Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın tekrar nikah masasına oturulacağı konuşuluyor. Özcan Deniz'in geçtiğimiz günlerdeki konserinde tekrar alyansını taktığı görülüyor.

Özcan Deniz ve Feyza Aktan barıştı mı? Özcan Deniz ve Feyza Aktan tekrar evleniyor mu? sorularının yanıtı merak ediliyor. Özcan Deniz ve Feyza Aktan birlikteliği, Kanal D ekranlarında yayınlanan İkinci Sayfa'da işlendi. Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın tekrar nikah masasına oturulacağı konuşuluyor. Özcan Deniz'in geçtiğimiz günlerdeki konserinde tekrar alyansını taktığı gözlemleniyor.

ÖZCAN DENİZ VE FEYZA AKTAN NE ZAMAN EVLENDİ?

Özcan Deniz ve Feyza Aktan, 8 Mart 2018 tarihinde evlenmişti. Çift, geçtiğimiz yıl 30 Nisan'da oğullları Kuzey'i kucaklarına aldılar.

ÖZCAN DENİZ VE FEYZA AKTAN NEDEN AYRILDILAR?

Deniz ile Aktan, yurt dışı tatillerinde büyük kavgaya tutuştu ve yaşanan inatlaşma sonucu boşanma kararı aldı. Feyza Aktan daha sonra geri adım atsa da Özcan Deniz kararından vazgeçmedi ve çift, anlaşmalı olarak boşandı. Ayrıca kısa süre önce bir markanın yatak reklamında rol alan Özcan Deniz eğer boşanmasıydı reklamda eşiyle rol alacaktı. Feyza Aktan bu reklam filminden 500 bin TL kazanacaktı.

FEYZA AKTAN KİMDİR? 

Özcan Deniz'in bugün boşandığı Feyza Aktan aslen Antalya'lıdır. 1992 tarihinde dünyaya gelen ve 27 yaşında olan Feyza Aktan Özcan Deniz'le 9 Mart 2018 tarihinde sade bir nikah töreni ile evlendi. Feyza Aktan ve Özcan Deniz çiftinin Kuzey adını verdikleri oğulları ise 30 Nisan 2018 tarihinde dünyaya geldi. 

ÖZCAN DENİZ KİMDİR?

Şarkıcı ve oyuncu Deniz, 19 Mayıs 1972 senesinde Ankara’nın Elmadağ ilçesinde hayata gözlerini açmıştır. Hem anne hem de baba tarafından aslen Ağrı’lı olan Feyza Aktan’ın eşi Özcan Deniz’in dört kardeşi bulunmaktadır.

Özcan Deniz, Yine Ağlattın Beni isimli ilk müzik albümünü 1992 senesinde müzik piyasasına sürmüştür. Hayranları tarafından güçlü ve etkileyici bir sese sahip olduğu dile getirilen Özcan Deniz 1993 senesinde Meleğim adlı albümüyle başarısını katlayarak sürdürmeye devam etmiş ve 1994 senesinde çıkardığı Beyaz Kelebeğim albümüyle de adını çok geniş kitlelere duyurmuştur.

Televizyon ekranlarında bir döneme damgasını vuran Samanyolu, Asmalı Konak, Haziran Gecesi, Karagül ve Kaderimin Yazıldığı Gün gibi dizi projelerinde rol üstlenerek oyunculuk performansını başarılı bir şekilde sergilemiştir.

Bilhassa Asmalı Konak yapımında Ürgüp’ün en zengin ve en büyük ağası olan Seymen Ağa rolüyle oyunculuk kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Özcan Deniz’in bu dizi projesi izlenme rekorları kırmıştır.

Özcan Deniz, şarkıcılık ve oyunculuk kimliğinin yanı sıra yönetmen olarak da kendini gösterme fırsatı yakalamıştır ve 2011 senesinde beyaz perdedeki yerini alan Ya Sonra adlı sinema filmi projesinin senaryosunu kaleme almıştır. İkinci sinema filmi projesi Evim Sensin’de Fahriye Evcen’le baş rol üstlenen Özcan Deniz, büyük bir sükse yakalamıştır.

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