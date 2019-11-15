Osman Bey'e komando eğitimi

Hem ülkemizde hem de dünyanın farklı ülkelerinde milyonlarca kişinin merakla beklediği ‘Kuruluş Osman’, 20 Kasım Çarşamba akşamı ekranda olacak. Dokuz ay, Bozdağ Film bünyesinde oluşturulan uluslararası koreografi ekibi tarafından at binme, kılıç-yay kullanma, dövüş ve koreografi eğitimi alan Burak Özçivit'e, askeri eğitim de verildiği ortaya çıktı. Osman Bey karakterine hayat veren Burak Özçivit ve rol arkadaşları ,günlerce dağlık ve ormanlık alanlarda askeri eğitim aldı. Doğal şartlarda kendi barınaklarını inşa eden oyuncular; sularını bulup, yemeklerini hazırladılar. Geceleri ikişer saat nöbet tuttular. Kampta özel kuvvetlerden emekli uzman subaylar tarafından komando eğitimine tabi tutulan oyunculara uygulamalı intikal, yön bulma, harita, düşman karargahına sızma, baskın ve pusu atma gibi askeri eğitimler verildi. Dost ve düşman kuvvetlere ayrılan oyuncular, 10 kilometrelik parkurda tatbikat yaptı. Burak Özçivit komutanlığındaki dost kuvvet oyuncuları, düşman topraklarına sızdı, pusu kurup düşman karargahını ele geçirdiler. Kamp sonunda yapılan ok atma müsabakasını, hedefleri tam isabet vuran Burak Özçivit’in takımı kazandı. Öte yandan, oyunculara uzmanlar tarafından, döneme ait tarihi ve sosyal hayatla ilgili konularda da teorik eğitimler verildi.

Kostüm ekibi, ana oyuncu kadrosu için 120 adet kostüm dikti. Döneme ait binlerce kostüm ve zırhın üretimi için ise 50 bin metre eskitilmiş özel kumaş kullanıldı.

ÇADIRLAR TÜRKMENİSTAN'DAN

Dizide kullanılan 103 adet çadır, Türkmenistan’ın Merv şehrinde 150 kişilik usta bir ekip tarafından, el işçiliğiyle bir yılda üretildi. Çadırların ahşap aksamları için sağlam, hafif ve esnek olması nedeniyle söğüt ağaçları tercih edildi.

Dizi için 70 at satın alındı. Yine dizi için Bozdağ Film Platosu’nda at çiftliği kuruldu.